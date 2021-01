Auto erfasst Fußgängerin in Stockstadt - 25-Jährige am Bein verletzt

Ein 50-jähriger Smart-Fahrer befuhr zu Unfallzeit die Obernburger Straße in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Als er nach rechts in die Großostheimer Straße abbiegen wollte, übersah er eine querende Fußgängerin. Es kam zur Kollision und zur Berührung am rechten Bein der 25-Jährigen. Die Frau kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Autos angefahren und geflüchtet

Mainaschaff. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 15 Uhr einen Pkw Audi. Dieser war in der Mainparkstraße abgestellt und weist nun auf der Beifahrerseite einen Schaden im dreistelligen Bereich auf.

Sailauf. In der Rottenberger Straße kollidierte ein unfallflüchtiges Fahrzeug mit einem Pkw Mercedes. Dieser stand am Samstag zwischen 18 Uhr bis 20:10 Uhr auf einem dortigen Parkplatz und weist nun einen Frontschaden in Höhe von mehreren tausend Euro auf.

Im Klingerweg wurde ein Pkw Audi angefahren. Dieser stand im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr bis Sonntag, 10:30 Uhr geparkt und wurde in vierstelliger Höhe linksseitig an der Front beschädigt. Auch hier flüchtete der unbekannte Unfallverursacher.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Reifen plattgestochen

Mainschaff. Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum vom 11.01.2021, 19:45 Uhr bis zum 12.01.2021, 07:30 Uhr zwei Reifen eines Pkw Renault. Das Fahrzeug war in der Schwanengasse abgestellt und wurde in dreistelliger Höhe beschädigt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kellerbrand in Einfamilienhaus

Großostheim. Am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, wurde die Großostheimer Feuerwehr zu einem Brand in der Marienstraße gerufen. Hier war neben einem leichten Brand eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Ursächlich für den Schmorbrand war ein Defekt an dem Bedienfeld einer Sauna im Keller. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt. Nach den Löscharbeiten der circa 25 Löschkräfte wurde im Saunabereich ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sichtbar.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg