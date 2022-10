Auto erfasst Fahrradfahrerin in Steinfeld: Seniorin verletzt

Um etwa 14.50 Uhr übersah ein 26-jähriger Autofahrer die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin und es kam zum

Zusammenstoß. Die 68jährige Fahrradfahrerin stürzte

dadurch vom Fahrrad und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie musste

mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto

und am Fahrrad entstand Sachschaden.



Fahrrad in Lohr gestohlen

Lohr. Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 20.45 Uhr wurde am

Lohrer Bahnhof ein Cube Fahrrad gestohlen. Obwohl der Eigentümer sein

schwarz-mattes Cube Fully E-Bike mit roter Aufschrift „Cube“ an dem

Treppengeländer angeschlossen hatte, ließ sich der bislang unbekannte Täter

nicht davon abhalten, es zu entwenden.

Wer Hinweise über den Täter oder

den Verbleib des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei

Lohr telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.



Alleinbeteiligt vom Fahrrad gestürzt

Lohr. Am vergangenen Donnerstag um ca. 17.20 Uhr stürzte ein 81jähriger

Fahrradfahrer kurz vor Steinbach ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad,

als er auf dem Radweg von Hofstetten nach Lohr unterwegs war. Zwei

Ersthelfer, die den Mann auf dem Radweg liegend sahen, verständigten den Rettungsdienst. Der leicht verletzte Radfahrer wurde zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Im Zuge der beiden Fahrradunfälle weist die Polizei Lohr ausdrücklich darauf

hin, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes während der Fahrt ist.

Mit der Präventionskampagne #KopfEntscheindung möchte die unterfränkische

Polizei mehr Fahrradfahrer motivieren, einen Fahrradhelm zu tragen. Nähere

Infos hierzu sind unter: www.polizei.bayern.de zu finden.

Meldungen der Polizei Lohr

Auto zerkratzt

Karlstadt. In der Nacht von Dienstag, 04.10.2022 auf Mittwoch, 05.10.2022 wurde die Beifahrerseite eines in der Bodelschwinghstr. geparkten schwarzen Pkw Mitsubishi mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Auto entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall

Karlstadt. Am Mittwoch wollte gegen 15.25 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer in der Würzburger Str. in Karlstadt nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen und musste wegen Gegenverkehr verkehrsbedingt auf der Fahrbahn anhalten. Ein hinter ihm in Richtung Würzburg fahrender 36-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer des abbiegenden Pkw leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro.

Parkplatzrempler

Karlstadt. Am Donnerstag stieß gegen 14 Uhr der Fahrer eines Pkw in der Gemündener Str. in Karlstadt beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, gegen einen anderen dort geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.2000.- Euro.

Meldungen der Polizei Karlstadt