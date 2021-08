Eine 18-jährige Frau aus Gemünden war auf dem Nachhauseweg, als kurz vor Steinbach eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn überquerte. Der Wagen der Frau erfasste eines der Schweine frontal. Das Wildschwein wurde sofort getötet und in den Straßengraben geschleudert. Die anderen Schweine flüchteten in den angrenzenden Wald. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Polizei Lohr/mm