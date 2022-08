Auto bringt bei Weibersbrunn Fahrradfahrer zu Fall und flieht: Zeugen gesucht

Die ermittelnden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten vor Ort Fahrzeugteile des Außenspiegels sicherstellen und führen mit Nachdruck Ermittlungen zur Identifizierung des Autos und dessen Fahrers.

Wer Zeuge des Unfalls wurde oder Hinweise auf den verursachenden Pkw und/oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Falschfahrerin auf der B469 – Polizei sucht Zeugen

Niedernberg/Großostheim. Als Falschfahrerin war eine derzeit noch unbekannte Autofahrerin am Samstagabend auf der B469 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem weißen oder hellen Auto (eventuell. Toyota oder Opel) gegen 18.25 Uhr an der Anschlussstelle Niedernberg auf die B469 auf. Sie nutzte hierbei jedoch die Richtungsfahrbahn Miltenberg, um in Richtung Aschaffenburg zu fahren.

Mehrere Zeugen meldeten sich daraufhin über Notruf bei der Einsatzzentrale. Diese entsandte sofort mehrere Streifen und veranlasste eine Warnfunkmeldung im Radio. Ungefähr auf Höhe Großostheim kam es zu einem „Beinahe-Zusammenstoß" mit einem weiteren Auto. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg laufen.

Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, oder Personen, die Hinweise auf den falschfahrenden Auto und/oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz und in der Burgstraße

Alzenau. Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Emmy-Noether-Straße angerichtet. Der Unbekannte beschädigte die Fahrertüre eines geparkten blauen VW Golf und entfernte sich.

Einen in der Burgstraße, im Bereich der Sparkasse, geparkten Ford Galaxy, fuhr ein Unbekannter bereits am Mittwochnachmittag zwischen 17.35 und 18.05 Uhr an. Der Streifschaden erstreckt sich über die komplette rechte Fahrzeugseite und beläuft sich auf einige tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Alzenau bittet um Hinweise unter Tel. 06023/944-0.

Unfallflucht in der Schweinheimer Straße

Aschaffenburg. Rund 5.000 Euro Blechschaden verursachte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer an einem auf Höhe der Schweinheimer Straße 20 zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr, und Samstagvormittag, 10 Uhr, geparkten weißen Ford. Der Unbekannte streifte die Fahrerseite, sodass unter anderem der Außenspiegel abgerissen und die Stoßstange beschädigt wurden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg nimmt Hinweise unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Brandgefahr - Trotz Verbotes gegrillt

Aschaffenburg. Trotz aktuellen Verbots hat eine Familie am Samstagabend am öffentlichen Grillplatz in der Strietwaldstraße gegrillt. Die Polizei ließ die Grillkohle mittels Wasserflasche ablöschen, belehrte die Anwesenden zum Thema aktueller Brandgefahr und wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige der Stadt Aschaffenburg vorlegen.

Polizeimeldungen Stadt/Kreis Aschaffenburg