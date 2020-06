Auto brennt in Sommerkahler Garage komplett aus

Der Besitzer war zuvor mit dem Fahrzeug einkaufen und hatte bereits auf der Heimfahrt mit der Elektrik des Pkws Probleme. Kurz nachdem er den Pkw in der Doppelgarage geparkt hatte, sah er bereits Rauch aus dem Garagentor hervordringen. Der Pkw brannte komplett aus und auch die Garage wurde stark beschädigt. Die freiwilligen Feuerwehren Schöllkrippen-Vormwald, Blankenbach und Sommerkahl hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Beim Parken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Alzenau. Gegen 15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Heckstoßstange eines blauen Opels, der auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Brentanostraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden von circa 800 Euro zu kümmern.

Hauswand beschädigt und geflüchtet

Alzenau-Hörstein. In der Zeit von Samstag bis Montag wurde die Wand eines Hauses in der Hauptstraße beschädigt. Aufgrund der Anstoßhöhe könnte der Schaden mit einem Baustellenfahrzeug verursacht worden sein. Der Sachschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt.

Handys und Handtasche aus Auto entwendet

Karlstein. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei Smartphones und eine leere schwarze Herrenhandtasche aus einem Pkw BMW entwendet. An dem Auto, der in der Straße „Im Bornfeld“ abgestellt war, waren keinerlei Aufbruchspuren sichtbar.

Baumaschinen mit blauer Farbe besprüht

Schöllkrippen. In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühte ein unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge einer Baustelle im neuen Baugebiet linksseitig der Laudenbacher Straße. Der Sachschaden, der durch die blaue Farbe verursacht wurde, wird auf circa 500 Euro geschätzt.

xere/Polizei Alzenau