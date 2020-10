Auto brennt in Schollbrunn aus  Ursache unklar

Durch Anwohner und einen Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, ein brennendes Auto zwischen der Kartause Grünau und Schollbrunn gemeldet. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Schollbrunn, die mit sieben Mann im Einsatz war, gelöscht. Anschließend wurde der Wagen durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Da der verantwortliche Fahrzeugführer diese Örtlichkeit aus bislang unbekannten Gründen verlassen hatte, steht die Brandursache noch nicht fest. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug, ein schwarzer 1er BMW mit Frankfurter Kennzeichen, mehrere Tage zuvor in Röttbach am Sportplatz/Neue Heide abgestellt worden war. Nach bisherigen Feststellungen wurde der Wagen am Dienstag im Zeitraum von 15:45 bis 18:45 Uhr offensichtlich weggefahren. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto verkratzt

Triefenstein-Lengfurt. Die Beifahrerseite eines schwarzen Opel Vectra wurde am Montag oder Dienstag von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der Wagen stand am Dienstag, von 13:30 bis 16:30 Uhr, auf einem Praxisparkplatz in der Theodor-Heuss-Straße sowie in der Nähe einer Arztpraxis in der Friedrich-Kirchhoff-Straße. Durch Kratzer an Türen und Kotflügel der rechten Fahrzeugseite entstand ein Schaden in Höhe von 1500 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

sob/Polizei Marktheidenfeld