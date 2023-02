Anwohner schützen Wohnhaus in Rothenbuch vor brennendem Auto

Zu einem Autobrand im Schwarzen Gartenweg in Rothenbuch rückte die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 18.43 Uhr aus. In unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus brannte der Motorraum eines Skodas. Die Anwohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch die Löscharbeiten begonnen. Nach der Ankunft der Feuerwehr intensivierten die Einsatzkräfte unter Atemschutz die Löscharbeiten. Durch die schnelle, zielgerichtete Brandbekämpfung der Anwohner bliebt das Gebäude unbeschädigt, das Fahrzeug brannte jedoch im Motorraum aus. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren aus Rothenbuch waren mit 19 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen unter der Leitung von Kommandant Timo Krimm im Einsatz. Die Kreisbrandinspektion war mit Kreisbrandinspektor Otto Hofmann vertreten. Ein Rettungswagen der Malteser Rettungswache Weibersbrunn sicherte die Löscharbeiten ab.

Meldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg