Auto brennt in Hanau - Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigem Sachstand geriet kurz nach Mitternacht ein älterer, nicht mehr zugelassener, Personenwagen aus noch unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff dann auf ein danebenstehendes Fahrzeug über, bevor es schließlich von der Hanauer Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Die Hanauer Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen, geht aktuell jedoch von einer Vorsatztat aus. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Mülltonnen brannten - Frau flüchtete

Hanau. Am frühen Montag, gegen 0.50 Uhr, meldete ein Zeuge in der Straße "Am Frankfurter Tor" in Höhe der Hausnummer 41 den Brand von zwei Restmülltonnen. Außerdem sah er eine Frau weglaufen. Er beschrieb die Unbekannte als unter 30 Jahre alt, kräftige Statur, mit auffallend grüner Jacke. Parallel zu der Meldung gingen weitere ein, denn auch in der Hospitalstraße und in einem Hinterhof in der Langstraße brannten Mülltonnen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-611.

Streit im Supermarkt wegen Anstellen?

Hanau/Klein-Auheim. Am Samstagmittag, kurz vor 12 Uhr, kam es zu Handgreiflichkeiten in einem Supermarkt in der Geleitstraße. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein Sicherheitsmitarbeiter des Marktes und eine 49-Jährige Frau sowie deren erwachsener Sohn in Streit, weil sich die beiden Kunden nicht in die Warteschlange angestellt hätten. Die Frau und die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Großauheim (06181 9597-0) zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südhessen