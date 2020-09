Auto brennt in Darmstadt-Eberstadt vollständig aus

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand und musste durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch das Kommissariat 10 in Darmstadt geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem K10 unter der Tel.-Nr. 06151 - 969 4112 in Verbindung zu setzen.