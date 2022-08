Auto brennt in Bad Mergentheim - Feuerwehr schlägt Scheiben ein

Das in der Bad Mergentheimer Seegartenstraße abgestellte Auto geriet gegen 7.45 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr musste die Scheiben einschlagen und die Beifahrertüre sowie den Kofferraum mit einer hydraulischen Rettungsschere öffnen, um zu löschen. Am Audi entstand Totalschaden in unbekannter Höhe und er musste abgeschleppt werden.

Elektrogeräte aus Firma gestohlen

Boxberg-Windischbuch. Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einer Firma in Boxberg-Windischbuch. Aus dem Bürogebäude in der Max-Planck-Straße entwendeten die Täter zwischen 10 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Montag mehrere Elektrogeräte. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09434 621320 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Diebstahl aus Baucontainer

Tauberbischofsheim. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen von Diebstählen aus Baucontainern in Tauberbischofsheim. Der oder die Täter brachen auf einer Baustelle in der Albert-Einstein-Straße mehrere Container auf und entwendeten Baumaschinen und Stromkabel. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

Polizeimeldungen für den Main-Tauber-Kreis