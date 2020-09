Auto brennt: Autobahn-Einhausung bei Goldbach komplett gesperrt

Kurz nach 21.20 Uhr war der Fahrer eines französischen BMW auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Goldbach bemerkte er im Tunnel technische Probleme an seinem Fahrzeug. Er konnte es im Auffahrtsbereich noch auf einem Standstreifen anhalten, bevor der Motorraum lichterloh in Flammen aufging.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen stand das Auto bereits im Vollbrand.

Gut funktioniert haben die Sicherheitseinrichtungen der Einhausung. Nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte wurde der Tunnel automatisch in beiden Fahrtrichtungen geschlossen, die Schranken liefen zu und die Fenster wurden geöffnet, damit der Rauch aus der Röhre abziehen konnte.

Schnell konnten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Der vorsorglich mit angerückte Rettungsdienst musste nicht tätig werden. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer hatten sich über einen Notausgang in Sicherheit gebracht.

Auto brennt in A3-Einhausung bei Goldbach

Der BMW hat nur noch Schrottwert. Er musste abgeschleppt werden.

rah