Auto brennt auf der A3 bei Stockstadt wegen technischen Defekts aus

Der 44-jährige Fahrer eines BMW war gegen 14 Uhr auf der A3 Richtung Würzburg unterwegs, um in den Ski-Urlaub zu fahren, als er zwischen dem Seligenstädter Dreieck und Stockstadt einen technischen Defekt und Rauch an seinem Auto bemerkte. Er konnte das Auto noch am Fahrbahnrand abstellen, bevor sich der Brand ausbreitete.

Sowohl der Fahrer als auch seine 34-jährige Mitfahrerin und zwei 8-jährige Kinder, konnten sich und einen an Bord befindlichen Hund in Sicherheit bringen. Mit Hilfe eines Ersthelfers gelang es ihnen auch, ihre persönlichen Sachen aus dem Auto zu holen, bevor das ganze Auto in Flammen stand.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Stockstadt und Seligenstadt stand der BMW bereits komplett in Flammen. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen, jedoch blieb von dem Auto nur noch ein ausgebranntes Gerippe übrig. Während der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrspuren vorbeigeleitet werden.

Trotz des Brandes wollten die BMW-Insassen ihre Reise später mit einem Ersatzauto fortsetzen.

Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren. Der Verkehr staute sich weit bis in den hessischen Bereich zurück.

Autobrand auf der A3 bei Stockstadt

Ralf Hettler