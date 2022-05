Auto brennt auf der A3 bei Marktheidenfeld komplett aus

Kurz vor 20 Uhr war ein Mercedesfahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld bemerkte er technische Probleme an seinem Fahrzeug und konnte das Auto noch auf dem Standstreifen anhalten und verlassen, bevor es in Flammen aufging.

Als die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eintrafen brannte der Geländewagen bereits lichterloh. Vom Mercedes blieb nur ein ausgebranntes Gerippe übrig.

Während der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Fahrzeugwracks auf einem Fahrstreifen vorbeilaufen.

rah/kick