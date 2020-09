Auto beim Ausparken beschädigt: 72 Jähriger begeht Unfallflucht in Lohr

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr parkte eine 45-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa am Parkplatz Seeweg aus einer Parklücke aus. Sie stand mit ihrem Corsa in der Durchfahrt als ein 72-jähriger mit seinem Seat ebenfalls rückwärts ausparkte. Hierbei streifte er mit dem Fahrradträger am Heck an der Fahrerseite des Opel Corsa entlang. Der 72-Jährige setzte seine Fahrt fort. Die Fahrerin des Opel Corsa notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Seat und erstattet Anzeige bei der Polizei in Lohr. Den 72-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Am Opel Corsa entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Bereits am Montag, 07.09.2020, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.06 Uhr, allerdings erst jetzt, wurde ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Ein 14jähriger Schüler stellte sein Mountainbike der Marke Cube, Modell Aim Race, vor einer Metzgerei in der Wombacher Straße ab. Als er nach wenigen Minuten zu seinem Fahrrad kam war es weg. Das Fahrrad war weiß mit etwas Blau. Der Neupreis lag um die 500 Euro herum. Zum Tatzeitpunkt war es nicht abgeschlossen. Wer Etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann möchte sich an die Polizei in Lohr wenden. Tel.-Nr. 09352/87410.

Polizei Lohr