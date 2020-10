Auto aus dem Main in Lohr geborgen

Passanten alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Lohr übernahm die Erkundung der Lage mit dem Boot, die Koordinierung der Einsatzkräfte und alarmierte das THW Lohr. Auch BRK und Wasserwacht waren sofort zur Stelle. Die Taucher der Wasserwacht rüsteten sich für den Einsatz aus. Das BRK Team übernahm die Absicherung der eingesetzten HelferInnen aller Organisationen.

Durch die starke Strömung trieb as Auto sehr schnell ab. Das Feuerwehrboot markierte für die Einsatzkräfte den jeweiligen Standort des Fahrzeuges. Die Rettungstaucher brachten Rundschlingen unter Wasser am Wagen an. Eines der drei THW Boot transportierte das Stahlseil, der Seilwinde des THW Gerätekraftwagen zu den Tauchern. So wurde das Auto unter Wasser vor weiterem davontreiben gesichert. Da sich Taucher im Wasser befanden wurde kein Motor an den Booten des THW eingesetzt, der Antrieb ging per Paddel von statten.

Nachdem alle Sicherungsarbeiten beendet waren konnte die eigentliche Bergung beginnen. Die Seilwinde des THW Wagens setzte sich in Bewegung und langsam kam das Dach des Autos zum Vorschein. Die Taucher holten erste persönliche Gegenstände des Halters aus dem Fahrzeuginneren, bevor der THW Kipper mit Ladekran das Auto aus dem Wasser hievte. 64 Helfer/innen von BRK, Feuerwehr, THW und Wasserwacht waren im Einsatz.

xere/Technisches Hilfswerk Lohr