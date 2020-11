Auto aufgebrochen: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Am Samstagmorgen beobachtete eine Anwohnerin in der Duivenallee eine ihr unbekannte Frau, die aus einem geparkten Kleintransporter aus-, in ein wartendes rotes Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen wieder einstieg und mit diesem dann davonfuhr. Als die Spaziergängerin im Anschluss feststellen musste, dass die Türe des Transporters offen stand und eine Seitenscheibe eingeschlagen war, verständigte sie die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug führte wenig später zum Erfolg. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Hammelburg konnten den roten Mazda antreffen, stoppen und die drei Insassen vorläufig festnehmen. Beamte der Polizeistation Gemünden am Main übernahmen in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Hammelburg die weitere Sachbearbeitung. Der 25-jährigen Frau und ihren 19 und 34 Jahre alten Begleitern wird das Entwenden eines CB-Funkgerätes und eines Displays einer Rückfahrkamera aus dem Mercedes Sprinter in Gemünden vorgeworfen. Die Fahrzeugteile konnten zusammen mit weiteren, nach bisherigem Erkenntnisstand ebenfalls entwendeten Gegenständen aus anderen Taten, bei den Verdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer des Fluchtwagens stand zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die drei Tatverdächtigen am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen die Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Bandendiebstahls und schweren Bandendiebstahls an.

Die drei Personen wurden im Anschluss unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten überstellt.

vd/Polizei Unterfranken/Staatsanwaltschaft Würzburg