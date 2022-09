Am Montag zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz Am Tiefen Weg der dort geparkte, graue Audi A4 Avant am Kofferraumdeckel verkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.