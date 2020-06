Auto auf Kundenparkplatz von Lohrer Baumarkt beschädigt?

Der Fahrer eines weißen BMW teilte der Lohrer Polizei am Mittwoch mit, dass er gegen 15.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße in Lohr am Main geparkt habe. Als er bereits wieder zu Hause war, bemerkte er an seinem Pkw BMW einen leichten Streifschaden an der vorderen Stoßstange.

Der Mitteiler hielt es deshalb für möglich, dass er beim Ausparken auf dem o.g. Kundenparkplatz evtl. einen neben seinem Fahrzeug geparkten Pkw Mercedes beschädigt habe. Das betreffende Fahrzeug befand sich allerdings nicht mehr auf dem Parkplatz. Der Fahrer dieses Fahrzeuges kann sich bei der Polizei Lohr am Main melden.

dc/Meldung der Polizei Lohr