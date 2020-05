Auto auf Baumarktparkplatz in Alzenau touchiert - Geschädigter gesucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße parkte eine 61-jährige Fahrerin mit ihrem dunklen Nissan aus. Zu Hause bemerkte sie einen Streifschaden an ihrem Fahrzeug. Offensichtlich streifte sie einen helles Auto an der linken Seite des Fahrzeughecks. Da die Verursacherin ihren Schaden erst zu Hause bemerkte, konnte der geschädigte Wagen bislang nicht ermittelt werden.

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kahl. Am Montag gegen 23.45 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Zechenstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten Amfetamin und Marihuana in geringer Menge sichergestellt werden.

Restmülltonne in Brand geraten

Karlstein-Dettingen. Eine Bewohnerin entsorgte am Vormittag die Asche aus einem Kamin in ihrer Restmülltonne. Am Nachmittag begann diese dann zu brennen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.