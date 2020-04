Auto-Anhänger rollt weg

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Fahrzeuggespann die Ruppertshüttener Straße entlang. Der Auto-Fahrer bemerkte, dass sich sein Anhänger selbständig von der Kupplung löste. Der Fahrer versuchte vergeblich den Anhänger mit seinem Auto auszubremsen und zog sich hierbei einen erheblichen Sachschaden zu. Der etwa 1800 kg schwere Anhänger kam erst zum Stehen als er gegen einen an der Fahrbahn parkenden Wagen prallte. An dem parkenden Pkw entstand schätzungsweise ein Unfallschaden von 25.000 Euro. Ob ein technischer Mangel oder ein Bedienfehler des Fahrers zum Lösen des Anhängers von der Fahrzeugkupplung führte, konnte nicht festgestellt werden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr