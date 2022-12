Auto angefahren und getürmt

Am Mittwoch, gegen 04:25 Uhr, parkte eine 46-jährige Autofahrerin ihren Pkw Ford vor einem Anwesen in der Grautalstraße. Die Fahrerin saß noch im Auto, als aus Richtung Lustberg ein schwarzer Pkw PickUp an ihrem Auto vorbeifuhr. Anscheinend lenkte der Fahrzeugführer zu früh nach rechts, so dass er mit seinem Auto am stehenden Pkw der 46-Jährigen hängen blieb. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Gabelstaplerteil geklaut

GRÄFENDORF-SCHONDERFELD. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen, wurde von einer Baustelle in Schonderfeld die Palettengabel für einen Radlager im Wert von ca. 1.500,- Euro entwendet. Zum Abtransport der ca. 150 kg schweren Gabel müsste ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden jeweils unter Tel. 09351 97410.

GEMÜNDEN. Am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße MSP 11 zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr, wobei jeweils der linke Außenspiegel zu Bruch ging. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro.