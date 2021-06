Ausweichmanöver bei Bessenbach: Lastwagen gerät in Schieflage

Vermutlich weil er sich verfahren hatte, landete der LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug in Dörrmorsbach und wollte über die Ortsverbindungsstraße nach Straßbessenbach in Richtung Haibach weiterfahren. Auf der schmalen Straße kam ihm ein PKW entgegen. Der LKW-Fahrer wollte nach rechts ausweichen, um dem Auto die Durchfahrt zu ermöglichen. Dabei kam der Lastzug so weit ins Bankett, dass er in Schieflage geriet und drohte, auf die Seite zu fallen. Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten den Laster ab und unterstützten später das Bergungsunternehmen bei den Bergungsarbeiten. Um das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen, musste schweres Gerät anrücken. Die Ortsverbindungsstraße war bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. (rah)