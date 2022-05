Austritt von Erdgas in Röllfeld

Glimpflich ging ein Gasaustritt im Klingenberger Stadtteil Röllfeld am Montagabend aus. Kurz vor 20.45 Uhr wurden die Feuerwehren aus Röllfeld, Trennfurt und Klingenberg in die Philipp-Kachel-Straße in Röllfeld alarmiert.

Bei Baggerarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden, wobei es zum Austritt von Erdgas kam. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an und sperrte die Philipp-Kachel-Straße sowie den Bereich um die Austrittstelle und konnte das Leck notdürftig verschließen.

Schnell war auch der zuständige Gasversorger vor Ort, welcher durch die Feuerwehr beim Freilegen der Leitung unterstützt wurde, bevor diese abgestellt werden konnte.

Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler