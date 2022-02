Austoscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Der Auto-Aufbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in der Wolframstraße. Durch das Einschlagen der Seitenscheibe entstand an dem schwarzen VW Tiguan ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro belaufen dürfte. Der Wert der entwendeten Handtasche wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Wer am Dienstagnachmittag in der Wolframstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Pkw-Aufbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.