Außenspiegel von Polizeiauto in Würzburg abgetreten

Der junge Mann rannte daraufhin in Richtung Neubaustraße weg. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Personenbeschreibung: männlich, circa 25 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, bekleidet war er mit einer weißen Daunenjacke und dunkler Hose.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Vermeintliches Diebesgut sichergestellt

WÜRZBURG-GROMBÜHL. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt kontrollierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00:50 Uhr in der Nürnberger Straße zwei Männer. Einer der beiden fuhr ein neuwertiges Herrenrad, mit dem er eine Plastiktüte mit zwei hochwertigen Motorsägen transportierte. Der zweite Mann fuhr ein Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen. Auf dem Roller transportierte dieser einen zweiten E-Scooter mit Versicherungskennzeichen aus 2021 und einen Trennschleifer. Bei der Kontrolle gaben die Männer zunächst falsche Personalien an und konnten keine Erklärung abgeben, woher die mitgeführten Gegenstände stammen und wo sie diese erworben haben möchten. Da die beiden Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und keinerlei Ausweisdokumente mitführten, wurde sie vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden wegen Diebstahlsverdacht sichergestellt.



Die Beschuldigten gaben gegenüber den Beamten an, dass ihre Ausweise in einer Kitzinger Wohnung liegen würden. Eine Überprüfung von dort aufgefundenen Reisepässen ergab, dass diese offensichtlich gefälscht sind. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt