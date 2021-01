Außenspiegel von Auto in Kahl abgetreten - Zeugen gesucht

Am Dienstag um 19 Uhr wurde ein Auto im Wiesenweg mutwillig beschädigt. Eine Zeugin hatte einen Knall gehört und zwei Jugendliche gesehen, die lachend in Richtung Pfarrheim wegliefen. Wenig später bemerkte sie, dass an einem geparkten Skoda der Außenspiegel an der Fahrerseite herunterhing. Offenbar hatte einer der beiden Jugendlichen gegen den Spiegel getreten. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Die beiden Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, circa 17 Jahre alt. Die erste Person hatte eine Glatze, trug eine rote Bomberjacke, eine schwarze Hose und humpelte. Die zweite Person trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze mit weißen Streifen.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Parkrempler in Wasserlos

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 12 Uhr beschädigte ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer beim Einparken auf einem Parkplatz in der Bezirksstraße einen abgestellten Pkw. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 1.000 Euro.