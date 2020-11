Ein unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag in Heimbuchenthal , zwischen 17 Uhr und 18:15 Uhr, einen VW und riss hierbei dessen linken Außenspiegel ab. Das Auto war in der Hauptstraße abgestellt und weist nun einen Schaden im dreistelligen Bereich auf. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.