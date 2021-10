Außenspiegel eines Autofahrers in Alzenau beschädigt

Am Sonntag gegen 17 Uhr musste ein 31-jähriger Toyota-Fahrer in Niedersteinbach an einer roten Ampel halten. Ein Motorradfahrer überholte die haltenden Fahrzeuge und beschwerte sich bei dem Toyota-Fahrer, da dieser zu weit links stand. Da die Ampel auf Grün schaltete, fuhr dieser weiter. Der Motorradfahrer fuhr ihm bis in die Steingasse in Albstadt hinterher, wo es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Der Toyota-Fahrer parkte dann in der Schillerstraße. In diesem Moment fuhr der Unbekannte mit seinem roten Krad von der Steingasse in die Schillerstraße, wendete dort und verschwand in der Gegenrichtung. Als der 31-Jährige wenig später zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass sein linker Außenspiegel beschädigt worden war. Nach Angaben des Toyota-Fahrers war zur Tatzeit nur der Motorradfahrer im Bereich der Schillerstraße.

Der unbekannte Motorradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 27 Jahre alt, schlank, 195 cm groß, bekleidet mit einer gelborangen Jacke, schwarzen Handschuhen und einem schwarzen Helm.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zweimal Marihuana aufgefunden

Alzenau. Bei der Kontrolle eines BMW in Alzenau konnten knapp 3 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Die Streife hatte den BMW eines 20-jährigen Mannes um 19 Uhr am Burgparkplatz kontrolliert. Dabei kamen das Marihuana sowie diverse Rauschgiftutensilien im Fahrzeuginneren zum Vorschein.

Am Sonntagabend um 20.45 Uhr kontrollierte dann eine Polizeistreife einen 21-jährigen Mann in der Dettinger Straße. Dabei konnte ein geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Mömbris. Am Sonntag zwischen 09.50 und 10.30 Uhr wurde ein Audi, der in Rappach abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeuge angefahren. Der Verursacher hatte den linken Außenspiegel abgefahren und war trotz eines Schadens von 600 Euro geflüchtet.

