Dieser stand am Freitag, den 12.02.2021, in der Zeit von 11:40 bis 15:20 Uhr, ordnungsgemäß abgestellt in der Dorfstraße 32, als ein unbekannter Fahrzeugführer vorbei fuhr und dabei den Außenspiegel streifte.

Danach entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

rega/Polizei Marktheidenfeld