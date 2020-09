Ausgedehnte Ölspur: Anschlussstelle Stockstadt drei Stunden gesperrt

Die Feuerwehren Aschaffenburg, Mainaschaff und Stockstadt wurden am Freitag gegen 15.15 Uhr zusammen mit der Verkehrspolizei zu einer Ölspur von der Nebenfahrbahn der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Übergang zur B 469 in Richtung Wörth gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Anschlussstelle Stockstadt (Nebenfahrbahn der A 3) über die B 469 bis zur Anschlussstelle zur B 26 und dort weiter in Richtung Babenhausen eine ausgedehnte und für Verkehrsteilnehmer gefährliche Ölspur verursacht hatte. Die Anschlussstelle Stockstadt zur B 469 musste daraufhin durch einen Reinigungsservice professionell gereinigt werden, weshalb die Anschlussstelle für rund drei Stunden gesperrt war. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absicherung und Sperrung der Anschlussstelle von der Feuerwehr, bis die Fahrbahn gegen 18.15 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Bei Hinweisen aus der Bevölkerung zum Verursacher bittet die Verkehrspolizei

Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 um Mitteilung.

Sonnenblendung verursacht Unfall auf A 45

Kleinostheim. Eine 27-Jährige fuhr am Freitag gegen 12.40 Uhr mit ihrem VW Golf auf der A 45 in Richtung Gießen. Sie befuhr den Ausfahrtsast der Anschlussstelle Kleinostheim, wo

sie die Sonne derart blendete, dass sie von der Fahrbahn abkam und geradeaus in den

Grünstreifen fuhr. Dabei beschädigte sie ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin blieb

unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4800 Euro.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel vor der Einhausung bei Hösbach

Hösbach. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 21.25 Uhr im Rahmen der

Wartungsarbeiten der Einhausung im Bereich Aschaffenburg in Fahrtrichtung Würzburg

auf der A 3. Dort wechselte ein Kleintransporterfahrer den Fahrstreifen, ohne auf

den neben ihm fahrenden Sattelzug zu achten. Es kam zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Mit falschen Kennzeichen, berauscht und ohne Führerschein auf der A3

Weibersbrunn. Eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach kontrollierte am Freitag gegen 23.35 Uhr an der Tank- und Rastanlage Spessart-Süd einen 28-Jährigen, der an seinem Citroen C5 falsche Kennzeichen befestigt hatte. Es stellte sich heraus, dass er die Kennzeichen seines VW Polo am nicht versicherten und nicht zugelassenen Citroen

angebracht hatte, um eine ordentliche Zulassung vorzutäuschen. Zudem war er nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der

Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen hatte, was eine Blutentnahme und Unterbindung der Weiterfahrt zur Folge hatte. Der junge Mann konnte nach erfolgter Sachbearbeitung die Dienststelle verlassen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Unachtsamkeit verursacht auf A3 Unfall im Wochenendverkehr

Bischbrunn. Eine 34-Jährige fuhr am Freitag gegen 17.06 mit ihrem Renault Modus auf der A 3 bei Bischbrunn in Richtung Frankfurt. Auf Grund von Unachtsamkeit erkannte sie einen vorausfahrenden Sattelzug zu spät und musste nach links ausweichen. Dabei geriet ihr Fahrzeug außer Kontrolle, sodass sie in die Mittelleitplanke stieß. Daraufhin schleuderte das Fahrzeug quer über alle drei Fahrstreifen und drehte sich entgegen der Fahrtrichtung, ehe es in die rechte Außenleitplanke stieß und beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte konnten die beiden Insassen mit einem Schock die Unfallstelle im Abschleppwagen verlassen, ohne in ein Krankenhaus zu müssen. In Folge des Unfalls kam es im Feierabendverkehr mit zu einem Stau von rund sechs Kilometern Länge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Autoteile auf der Fahrbahn, Pkw-Reifen beschädigt

Goldbach. Ein Spanngurt samt Spannvorrichtung lag am Freitag egen 19.10 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A 3 bei Goldbach in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 37-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über das Teil. Dadurch wurde der rechte Vorderreifen beschädigt und das Fahrzeug blieb nicht mehr fahrbereit auf dem Standstreifen stehen. Wer den Spanngurt verloren hat, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Verkehrspolizei Hösbach/mm