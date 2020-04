Ausgangsbeschränkungen überprüft - Polizei fasst gesuchten Mann in Kleinwallstadt

Am Donnerstag wurden im Dienstbereich der Obernburger Polizei insgesamt 57 Kontrollen von Personen bezüglich der Ausgangsbeschränkung durchgeführt. Bei 21 Verstößen wurden 14 Personen angezeigt. Bei einem festgestellten Verstoß in der Friedenstraße in Kleinwallstadt stellte sich bei der Personenkontrolle heraus, dass einer der Überprüften mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 24jährige Rumäne wurde festgenommen und zur Obernburger Dienststelle gebracht. Er hatte noch eine Geldstrafe aus einem Verfahren in Frankfurt in Höhe von 7800 Euro zu begleichen, ersatzweise 60 Tage Haft abzusitzen. Der Haftstrafe konnte er jedoch entgehen. Ein Bekannter brachte noch am Donnerstag den Geldbetrag zur Polizei und ermöglichte damit die Entlassung des Mannes.

gestohlen Fahrrad in Mömlingen

Mömlingen, Lkr. Miltenberg. Am Freitag wurde von einem Firmengelände ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Der Besitzer hatte es zu Beginn seiner Arbeitszeit um 8 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Straße Am Amorbach verschlossen im Fahrradständer abgestellt. Als er um 14 Uhr Feierabend hatte, war das Rad weg. Es handelt sich um ein schwarzes Rennrad der Marke Canyon vom Typ Ultimate AL SLX 9.0 im Wert von 1899 Euro.

Unfallflucht in Eschau

Eschau, Lkr. Miltenberg. Am Donnerstag wurde auf dem Parkplatz des REWE-Marktes ein Audi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Audi war um 09.45 Uhr abgestellt worden. Als der Fahrer nach nur 30 Minuten vom Einkauf zurückkam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug hinten rechts angefahren worden war. Der Verursacher war davon gefahren.

Hinweise auf den Fahrraddiebstahl und die Unfallflucht nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg