Ausflüge in den Schnee: Autos behindern Rettungseinsatz an der Bayerischen Schanz

Mehr als 20 Fahrzeuge standen beispielsweise an der MSP 19 zwischen Ruppertshütten und der Bayerischen Schanz. Viele wollten dort Schlitten fahren oder im Schnee spazieren gehen. Bereits die Anfahrt zu einem Rettungseinsatz an der Bayerischen Schanz erwies sich auf der kurvigen Strecke für die Rettungskräfte als Herausforderung. Um dies in Zukunft zu vermeiden, wird an die Vernunft appelliert und gebeten vielleicht auch mal zu Fuß zum Schlittenberg zu laufen. Es handelte sich fast ausschließlich um Bewohner des Landkreises Main-Spessart.