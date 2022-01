Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in Lohr

In der Jahnstraße in Lohr kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Die beiden Frauen im Alter von etwa 25 und 45 Jahren sollen sich zunächst gegenseitig beleidigt und anschließend auch geschlagen haben. Zumindest eine der beiden Frauen erlitt dadurch Prellungen. Der genaue Tathergang ist noch nicht geklärt.

Zeugen der Auseinandersetzung können sich bei der Polizei Lohr melden, gerne auch per Mail an

pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

Polizei Lohr/mm