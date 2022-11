Dem Sachstand nach befand sich der 34-Jährige am Samstag gegen 3.30 Uhr vor einem Döner-Imbiss am Roßmarkt, als er nach eigenen Angaben grundlos von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Der Mann wurde hierdurch leicht verletzt und begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

circa 50 Jahre alt

graue, kurze Haare

kein Bart

dunkelblaues Kapuzensweatshirt

Nach der Anzeigenerstattung am Folgetag hat die Aschaffenburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich vor dem Imbiss eine größere Personengruppe, die möglicherweise Hinweise zum Tatgeschehen geben kann.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Aufmerksame Rettungssanitäter werden Dieben zum Verhängnis - Tat nach kurzer Zeit geklärt

Alzenau. Am Sonntagnachmittag konnten zwei Rettungssanitäter den Diebstahl eines Verkehrszeichens beobachten und teilten dies umgehend der Alzenauer Polizei mit. Über ihr Autokennzeichen konnten die drei Tatverdächtigen noch am selben Tag ermittelt werden.

Die beiden Mitarbeiter des Rettungsdienstes befanden sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr gerade in der Industriestraße, als sie auf drei junge Männer aufmerksam wurden. Diese hatten ein mobiles Verkehrszeichen der Alzenauer Feuerwehr in einen VW Tiguan geladen und sind anschließend davon gefahren. Der Eindruck der beiden Sanitäter, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, zeigte sich bereits kurze Zeit später nach der Verständigung der Polizeiinspektion Alzenau.

Durch eine Nachfrage der Beamten beim Fahrzeughalter konnte der Diebstahl schnell geklärt werden. Nur kurze Zeit später kam der 18-Jährige zusammen mit seinen beiden gleichaltrigen Bekannten zur Dienststelle und gab das zuvor entwendete Verkehrszeichen reumütig zurück. Die drei Heranwachsenden erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Einbruch in Einfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Alzenau-Hörstein. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und - nach ersten Erkenntnissen ohne Tatbeute - wieder geflüchtet. Die Kripo Aschaffenburg führt die Ermittlungen. Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch in das Haus in der Kapellenstraße zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ereignet haben. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die rückwärtige Terrassentüre Zutritt zu dem Haus und suchten nach Diebesgut. Im Anschluss flüchteten sie und hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06021/857-1733 zu melden.

Heckscheibenwischer entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter an drei geparkten Pkw die Scheibenwischer entwendet. Die Aschaffenburger Polizei führt die Ermittlungen. Dem Sachstand nach ging der Unbekannte, gegen 05:30 Uhr, an drei in der Bavariastraße geparkte Pkw und entwendete von diesen jeweils den Heckscheibenwischer. Ein Zeuge konnte den offenbar stark alkoholisierten Mann beobachten und eine Beschreibung abgeben.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

vermutliche Jugendlicher

führte Fahrrad mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Nach zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Laufach. Bereits am Samstag, 29. Oktober, zwischen 15.40 und 15.50 Uhr, hat ein Unbekannter einen in der Pfarrer-Bopp-Straße geparkten Opel Astra an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Heinrichsthal. Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, hat ein Unbekannter einen im Wiesener Weg geparkten Audi A4 angefahren und einen Schaden von rund 600 Euro verursacht. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle.

Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken