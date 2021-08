Auseinandersetzung mit Schusswaffe in Frammersbach

Danach stieg der Täter ohne Schussabgabe als Beifahrer in ein Fahrzeug und fuhr in Richtung seiner Wohnadresse davon. Hier traf die Polizei den stark alkoholisierten Täter an. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten insgesamt 13 Schreckschusswaffen und scharfe Munition sichergestellt werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Gastwirt und seine Tochter mit einer Schreckschusswaffe bedroht wurden.

Den Täter erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und gegen das Waffengesetz.

Fahrzeug beschädigt

Lohr. In der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Mainlände ein Pkw beschädigt. Eine 22-Jährige stellte ihren Smart im Tatzeitraum in der ersten Parkreihe an der Südtangente ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung in der Größe einer 2-Euro-Münze fest. Aufgrund der Art der Beschädigung ist von einem Schlagen oder Werfen eines Gegenstands gegen das Fahrzeug auszugehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei Lohr bittet Zeugen, sich unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Frammersbach. Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Gewerbestraße angefahren und beschädigt. Die Geschädigte stellte ihren Audi in der Unfallzeit auf dem Aldi-Parkplatz ab. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie Beschädigungen auf dem Dach an der Beifahrerseite feststellen. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen ist von einen landwirtschaftlichen Fahrzeug oder Lkw auszugehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Polizei Lohr/mm