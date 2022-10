Auseinandersetzung in Hörstein: Fünf verletzte Polizisten, sechs Personen festgenommen

Eine Streifenbesatzung der Polizei Alzenau war in der Dettinger Straße gegen 1.30 Uhr gerade dabei die Personalien eines Mannes festzustellen, der auf dem Nachhauseweg von einem Weinfest den Hitlergruß gezeigt hatte. Als die Beamten die Personalien des Mannes feststellten, um gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten, lief eine unbeteiligte Gruppe vorbei.

Die Gruppierung beleidigte die Beamten während der Maßnahme wiederholt und lief weiter in Richtung eines Wohnanwesens in der Alzenauer Straße. Nach Abschluss der vorangegangen Kontrolle wollte die Streifenbesatzung die Identität der zuvor beleidigenden Personen feststellen, wobei sich bereits hier zwei Männer in der Alzenauer Straße als Hauptaggressoren zeigten. Die Tatverdächtigen beleidigten die Beamten weiterhin. Einer der beiden griff einen Beamten an, indem er ihm ins Gesicht schlug. Gegen die daraufhin durchgeführte Festnahme wehrte sich der Angreifer vehement und leistete massiven Widerstand, weshalb unmittelbarer Zwang angewendet werden musste. Die Polizeibeamten sahen sich im weiteren Verlauf weiteren körperlichen Angriffen aus der Gruppe heraus ausgesetzt, deren Ziel es offensichtlich war, den Festgenommenen zu befreien. Daher wurden weitere Unterstützungskräfte angefordert.

Bei der anschließenden Festnahme der Tatverdächtigen, die sich von dem Hof des Anwesens auch in das Gebäude geflüchtet hatten, kam es zu erneuten tätlichen Angriffen gegen die eingesetzten Polizisten. Fünf Polizeibeamte zogen sich hierbei Verletzungen zu, zwei davon verletzten sich so stark, dass sie ihren Dienst abbrechen und im Klinikum behandelt werden mussten. Die Polizei nahm insgesamt sechs männliche Tatverdächtige vorläufig fest. Bei vier offensichtlich alkoholisierten Beschuldigten ordnete die Staatsanwaltschaft ärztliche Blutentnahmen an. Einer der Hauptaggressoren im Alter von 23 Jahren musste bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen werden. Die anderen fünf Festgenommenen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen, die unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs geführt werden.

Zeugen, Fotos und Videos gesucht

Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere möglicherweise gefertigtes Bildmaterial (Fotos und Videos) sind für die Ermittler wichtig.

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 1.30 bis 3 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen. Weblink: https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Auch weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken