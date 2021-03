Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz in Gemünden - Polizei schlichtet

Durch die beiden eingesetzten Streifen wurden zunächst die Personen im Alter von 17 bis 24 Jahren, welche unter Einhaltung der Corona-Regeln in Kleingruppen zusammenstanden, getrennt. Hierbei wurde bekannt, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 22-jährigen Frau und einem 24-jährigen Mann gekommen war. Beide gaben an, leichte Verletzungen davongetragen zu haben.

Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger, vorsätzlicher Körperverletzung.

Wildunfall - Dachs überfahren

Gemünden. Am Samstagmorgen kam es auf der B 26 zu einem Wildunfall. Gegen 04:20 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer von Gemünden in Fahrtrichtung Karlstadt. Hierbei überfuhr er einen Dachs. Am Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Gemünden. Am vergangenen Donnerstag wurde in einem Drogeriemarkt ein Herren-Parfum im Wert von 72,95 Euro entwendet. Die zunächst unbekannten Täter entfernten im Markt die Diebstahlsicherung des Parfums und ließen diese zurück.

Am Samstag fielen dem Verkaufspersonal drei männliche Personen auf, welche Bilder von der Parfumabteilung fertigten. Auf Ansprache verließen diese zügig das Geschäft. Durch eine Polizeistreife konnten die drei algerischen Staatsangehörigen kurze Zeit später in der Frankfurter Straße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Eine Durchsuchung nach Diebesgut verlief zwar negativ. Allerdings konnte anhand der Spurenlage ein 29-Jähriger als Täter (Diebstahl des Herrenparfums) ermittelt werden.