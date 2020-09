Schlägerei am Aschaffenburger Bahnhof

Die Gründe für den Streit konnten zunächst nicht geklärt werden, sind allerdings Gegenstand der Ermittlungen. Der 27-Jährige wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt, konnte jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Gegen den 16-jährigen Kontrahenten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Geschwindigkeitsüberschreitung mit Alkohol

Am Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, wurde der Fahrer eines grauen Audi in der Wailandtstraße in Aschaffenburg einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Da der Fahrer mit mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs war, wurde er angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2?. Den Fahrer erwartet, neben einer Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit, nun auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Umgebautes Fahrrad mit Benzinmotor

Am Donnerstagnachmittag, gegen 13:40 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Aschaffenburg ein Verkehrsteilnehmer auf, welcher mit einem ungewöhnlichen Fahrrad unterwegs war. Der junge Mann hatte sein Gefährt mit einem Benzinmotor aufgewertet. Weiterhin konnte, im Rahmen der Kontrolle, bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6?. Der Fahrer des umgebauten Fahrrads hatte weder die erforderliche Fahrerlaubnis, noch war das Fahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen. Neben diversen Anzeigen wegen des umgebauten Fahrrads, erwartet den Mann auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg