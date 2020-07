Aus drei Metern in die Tiefe gestürzt - Mann lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Radfahrer um 9.15 Uhr eine schwer verletzte Person auf einem Radweg im Bereich der Darmstädter Straße. Ersten Ermittlungen vor Ort nach handelte es sich um einen Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke, der vor Ort mit dem Lampenwechsel an einer Straßenlaterne beauftragt gewesen ist. Hierbei stürzte er offenbar aus rund drei Metern in die Tiefe. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt nun die genaue Ursache für den Sturz des Mannes. Der 60-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

rbb