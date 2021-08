Aufs Navi verlassen:

Das Navi lotste die Frau auf einen immer schlechter werdenden Waldweg entlang der MSP 19. Nachdem der Weg, auch durch den starken Regen, fast nicht mehr befahrbar war, rutschte die Frau mit ihrem Auto ein Stück einer Böschung hinab. Das Auto musste durch die Feuerwehr wieder auf den Waldweg und dann eine größere Strecke rückwärts den Waldweg zurück, geschleppt werden. Dort wurde das Auto dann durch eine Abschleppfirma aufgeladen. Es stand noch nicht fest, ob am Auto ein Schaden entstanden ist, dies muss erst in einer Werkstatt überprüft werden.

Wildunfall

Karsbach. Am Donnerstag fuhr um 5.15 Uhr eine 58-jährige Frau von Gemünden in Richtung Karsbach. Hierbei lief ihr ein Reh ins Auto, welches den Anstoß nicht überlebte. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.