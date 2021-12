Durch eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurde er schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen. Den Rentner erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 250,- EUR.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld