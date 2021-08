Aufmerksamer Zeuge: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Aschaffenburg

Ein 54-Jähriger fiel am Donnerstag zur Mittagszeit in einem Supermarkt auf, da er beim Bezahlen diverser Alkoholika stark taumelte. Der Zeuge konnte ihn später als Fahrer in einem Pkw wiedererkennen und verständigte die Polizei, da er eine sehr unsichere Fahrweise an den Tag legte. Bei der anschließenden Kontrolle im Haselmühlweg bestätigte sich der erste Verdacht, da der Vortest bereits einen Wert jenseits von 2 Promille aufwies. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

dc/Meldung der Polizei Aschaffenburg