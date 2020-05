Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht in Alzenau

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge in der Bogenstraße in Michelbach beobachten wie ein grauer Mercedes beim Rangieren gegen einen Stromverteilerkasten stieß und diesen beschädigte. Die Fahrerin des Pkw stieg anschließend aus, besah sich den Schaden und fuhr anschließend davon, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Da sich der Zeuge das Kennzeichen notiert hatte, konnten die Polizeibeamten die Unfallverursacherin zeitnah ermitteln.

Die 40jährige Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Am Stromverteilerkasten entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Karlstein a. Main, Dettingen - Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr wurde ein gestürzter Fahrradfahrer in der Straße Am Friedhof in Karlstein gemeldet. Der 52jährige Radfahrer war aus Unachtsamkeit mit dem Lenker ein einem Metallpfosten hängen geblieben und gestürzt. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus verbracht.

Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt

Mömbris - Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:58 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2443 zwischen Hohl und Hörstein zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der junge Mann war offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve geradeaus gegen die Leitplanke gefahren. Hierbei entstand an Leitplanke und Motorrad Sachschaden von über 3000 Euro. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Betäubungsmittel aufgefunden

Kahl a. Main - Lkr. Aschaffenburg. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Marktplatz in Kahl wurde am Mittwochabend, gegen 23:55 Uhr bei einem 26jährigen Mann eine Tupperdose mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau