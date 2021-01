Aufmerksamer Zeuge hilt unfallflucht zu klären - weiterer Zeuge gesucht

Zu einer Unfallflucht mit mindestens 2500 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch, gegen 16 Uhr, am Kreuzungsbereich Äußerer Ring/ Würzburger Straße. So wurde beobachtet, wie ein silberner BMW nach links in Richtung Erlenbach um die Kurve driftete, der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, über einen hohen Bushaltestellenbordstein fuhr und anschließend gegen einen Laternenmast stieß.<p< Danach seien zwei Männer ausgestiegen und hätten an der Frontstoßstange gebastelt. Als der Zeuge die Männer ansprach, ob alles in Ordnung sei, stiegen diese in den BMW und fuhren in Richtung Erlenbach davon. Das Kennzeichen gab der Zeuge an die Polizei weiter, die daraufhin die Ermittlungen aufgenommen hat.

In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines weißen BMW gebeten, sich als weiterer Zeuge bei der Polizei zu melden. Er war unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Marktheidenfeld gefahren. Für die Ermittlungen ist es ebenfalls von Interesse, ob der silberne BMW zuvor auf dem Äußeren Ring bereits auffiel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Unter Drogeneinfluss war in der Nacht zum Donnerstag eine 31-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2315 unterwegs. Gegen 1 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Pkw aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit von Kreuzwertheim in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Nach Einschalten des polizeilichen Anhaltesignals wurde der Mazda abrupt abgebremst und in einen Feldweg gelenkt, wo er kontrolliert wurde. Am Fahrzeug fiel zunächst auf, dass abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht waren. Bei der Fahrerin sowie ihrem 28-jährigen Beifahrer stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der Personen wurde bei dem jungen Mann eine Heroinspritze aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nachdem der Drogenvortest bei der Fahrerin positiv ausfiel, erfolgte eine ärztliche Blutentnahme. Die angebrachten Kurzzeitkennzeichen waren ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Anzeigen folgen.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld