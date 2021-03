Aufmerksamer Zeuge hilft Unfallflucht in Kleinwallstadt aufzuklären

Am Dienstag Nachmittag ist aus der Talstraße in Hofstetten eine Unfallflucht gemeldet worden. Gegen 14.50 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie ein Polofahrer bei Gegenverkehr mit seinem VW auf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Touran auffuhr. Nach dem Aufprall auf das stehende Fahrzeug entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugen konnten an der Unfallstelle das Kennzeichen des Unfallflüchtigen vorfinden und verständigten die Polizei. Etwa 20 Minuten nach dem Unfall kam der Unfallverursacher mit seinem Pkw an die Unfallstelle zurück, nah Eindruck der Zeugen wollte er das verlorene Kennzeichen einsammeln. Die aufmerksamen Mitbürger wiesen ihn darauf hin, dass er das Eintreffen der Polizei abzuwarten habe. Der beim Auffahren auf den geparkten Touran entstandene Sachschaden an den beteiligten Wagen beträgt ca. 6000 Euro.

In Kreisverkehr eingefahren-Vorfahrtsberechtigten übersehen

Elsenfeld, St 2308. Am Dienstag Vormittag, gegen 08.55 Uhr, ist eine Mönchbergerin, von Rück kommend, in den Kreisverkehr vor Elsenfeld eingefahren. Hierbei übersah die Skodafahrerin einen vorfahrtsberechtigten Pkw Citroen, dessen Fahrerin sich bereits im Kreisverkehr befand und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg