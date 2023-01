Ein Einbruchsversuch im Babenhausener Nordring ist am Freitag dank eines aufmerksamen Nachbarn gescheitert, meldet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Unbekannter versucht haben gegen 17.30 Uhr eine Scheibe des Wohnhauses zu beschädigen, um so in das Haus zu gelangen.