Aufmerksame Zeugin in Martkheidenfled

Einer aufmerksamen Zeugin hat es eine Fahrzeughalterin zu verdanken, dass die Schadensverursacherin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag schnell zu ermitteln war. Die Geschädigte hatte ihren VW in der Luitpoldstraße vor dem ehemaligen Kaufhaus Udo Lermann geparkt. Kurz nach 11 Uhr streifte eine Frau mit ihrem Toyota den geparkten Golf. Die, wie sich später herausstellte, 76-jährige Fahrerin stieg aus, besah sich den Schaden und fuhr dann weiter. Die Zeugin, die den Ablauf beobachtet hatte, hinterließ am Auto der Geschädigten einen Hinweis, sowohl zum Unfallverursacher als auch zu ihren eigenen Kontaktdaten. Somit war die Ermittlung der Fahrerin für die Beamten der Polizei Marktheidenfeld nur noch eine Formsache.

stru/Polizei Marktheidenfeld