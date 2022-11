Aufmerksame Zeugin Aschaffenburg klärt Unfallflucht

Der zunächst unbekannte Fahrer eines Fiats befand ich am Donnerstag gegen 16:15 Uhr im Bereich der Ernsthofstraße. Beim Versuch, rückwärts in eine Parklücke zu fahren, touchierte er einen dort geparkten Fiat und beschädigte diesen an der Stoßstange. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und parkte in der naheliegenden Ruhrstraße.

Das Verhalten des Mannes konnte glücklicherweise von einer aufmerksamen Zeugin von ihrem Balkon aus beobachtet werden. Diese notierte sich neben dem Kennzeichen des Fiats auch eine Personenbeschreibung des Fahrers. Zudem informierte sie den Halter des beschädigten Fahrzeugs.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte vor Ort schließlich den Unfallverursacher sowie dessen Pkw feststellen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die unterfränkische Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der Unfallzeugin. Durch ihre Beobachtung konnte zum einem die Unfallflucht schnell geklärt werden. Zudem muss der Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht auf den Kosten für die Reparatur seines Fahrzeugs sitzen bleiben.

Betrunkene Fahrerin schrammt drei Autos in Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend sind insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von rund einem Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr die 67-Jährige die Beckerstraße und touchierte zunächst zwei geparkte Pkw am Außenspiegel. Die Fahrt der Frau endete schließlich nach einer frontalen Kollision mit einem dritten Fahrzeug.

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg begab sich zur Unfallaufnahme an die Örtlichkeit und musste hierbei bei der 67-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Test ergab einen Wert von rund einem Promille. Dies hatte für die Frau eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge.

Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Einbruch in zwei Hörsteiner Firmengebäude

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in zwei Firmen eingestiegen und haben Elektronikartikel in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 02:30 Uhr, über das Dach gewaltsam Zutritt zu den beiden Gebäuden im Industriegebiet Süd. Sie hinterließen insgesamt einen Sachschaden von rund 10.000 Euro und flüchteten mit ihrer noch zu ermittelnden Tatbeute.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken