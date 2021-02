Aufmerksame Zeugen - Polizei fasst unfallflüchtigen Autofahrer

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr parkte ein 81-jähriger VW Caddy-Fahrer in Lohr Am Parkdeck aus. Hierbei fuhr er zwei Mal gegen den neben ihm stehenden VW Caddy, beschädigte diesen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Dank zwei aufmerksamer Zeugen, die sich das Kennzeichen des verursachenden VW Caddy merkten, konnte der flüchtige Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Gegenüber den Polizeibeamten gab der 81-Jährige den Unfall schließlich zu. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro.