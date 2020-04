Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht auf in Kreuzwertheim

Gegen 15.40 Uhr wollte der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Skoda Kodiaq in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lengfurter Straße einparken. Dabei blieb er an einem anderen Auto hängen und verursachte einen Streifschaden an dessen hinteren linken Radkasten. Anschließend habe er den Schaden, der auf 1000 € geschätzt wird, begutachtet, sei wieder eingestiegen und davon gefahren. Das Kennzeichen des Verursachers wurde der Polizei mitgeteilt. Die Ermittlung des Fahrers wurden aufgenommen.

Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf: Hafenlohr

Im Rahmen eines möglicherweise versuchten Einbruchs in ein Wohnhaus in der Straße „Am Steinacker“ bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wurden in diesem Zusammenhang am Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Verhüten eines Brandes: Hafenlohr

Weil sie gegen das derzeit allgemeine Verbot für offene Feuer verstoßen hatte, muss nun eine 66-jährige Gartenbesitzerin mit einer Anzeige rechnen. Auf ihrem Gartengrundstück im Auweg verbrannte sie am Montag, gegen 09:40 Uhr, Kanthölzer in einer offenen Feuerstelle. Dies war aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr untersagt. Das Feuer wurde daraufhin gelöscht. Ein Schaden ist nicht entstanden